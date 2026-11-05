Dare valore al lavoro dei pastori, custodire il paesaggio e creare le condizioni per restare o tornare nelle aree interne.

Sono questi i temi al centro di “Civiltà transumanti e Terra abitata”, la giornata di studio e confronto in programma sabato 7 novembre 2026 tra Soddì e Domusnovas Canales, piccola frazione di Norbello.

L'evento, promosso dall'Associazione Omonnoas e dal Comune di Soddì, si aprirà la mattina nell'ex scuola elementare di Soddì con la proiezione del documentario di Anna Kauber. Seguirà il dialogo scientifico con la stessa regista, lo storico Rossano Pazzagli, il geografo Fabio Parascandolo e l'agronomo Maurizio Fadda.

Nel pomeriggio, i lavori si sposteranno nel ristorante rurale S'Adde Lentorada a Domusnovas Canales per dare spazio a laboratori partecipativi. L'obiettivo non è solo il confronto, ma la stesura condivisa della prima Carta della Terra Abitata, per trasformare le idee in proposte concrete per il territorio. L'evento è gratuito con iscrizione obbligatoria (tramite WhatsApp al numero 388 9223766).

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