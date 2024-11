L'amministrazione di Riola Sardo è al lavoro per stilare un elenco di aziende, pubbliche o private, disponibili ad attivare tirocini d'inclusione sociale a favore di cittadini residenti nel Comune che si trovano in situazione di vulnerabilità sociale o sanitaria o economica, in carico ai Servizi Sociali e regolarmente iscritti al Centro per l'Impiego. I tirocini di orientamento, formazione e inserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, avranno una durata di 4 mesi. La manifestazione di interesse deve essere presentata al Comune di Riola Sardo, a mezzo Pec, entro il 2 dicembre. Il Comune fa sapere che l'elenco è da considerarsi aperto e sarà aggiornato con cadenza mensile. Le istanze pervenute oltre la prima data fissata verranno lavorate entro 30 giorni dalla ricezione. Le aziende devono avere la sede legale in Sardegna ed avere almeno una sede operativa in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni (Cabras, Baratili, San Vero Milis) e prioritariamente nel Comune di Riola Sardo.

