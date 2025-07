La biblioteca comunale mogorese continua a essere un importante punto di riferimento culturale e creativo per i più giovani, anche nel mese di luglio, con l'iniziativa "E... state in biblioteca".

Dopo il grande entusiasmo suscitato dalla caccia al tesoro letteraria, una coinvolgente sfida tra gruppi riservata ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, la biblioteca ha già ospitato due aperture straordinarie con la proiezione dei cortometraggi Visioni Sarde (edizioni 2023 e 2024).

Ma le sorprese non finiscono qui. Martedì 29 luglio, dalle ore 10.15, spazio all’arte con "Quadri in mostra". I partecipanti, dai 3 ai 12 anni, dopo aver ascoltato un albo illustrato, realizzeranno un’opera ispirata alla storia usando tecniche astratte. Le creazioni saranno poi esposte in una mostra collettiva. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 luglio.

Ancora una bella opportunità per stimolare fantasia, lettura e socialità dei più piccoli.

© Riproduzione riservata