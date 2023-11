Sono vicini, fanno parte della stessa Unione dei Comuni e hanno anche gli stessi problemi. A Riola Sardo, Baratili e San Vero Milis sono diverse le opere con le quattro frecce.

Si tratta dei progetti finanziati tempo fa nell’ambito della Programmazione territoriale che però non sono stati completati a causa della mancanza di fondi che dalla Regione ancora non sono arrivati.

A Riola spicca il centro anziani di via Puccio Carta. In questo caso i soldi finanziati tempo fa, 550mila euro, non solo non basteranno per trasformare l’edificio, ma i lavori non sono nemmeno mai iniziati: «Sono però stati appaltati - dice l’assessore ai Lavori pubblici Davide Demontis - Sarà possibile solo ristrutturare l'interno e installare i vari impianti. Per terminare l’opera occorrono ancora 200mila euro che siamo in attesa di ricevere».

Ma non sono conclusi nemmeno i lavori al centro polivalente. L’interno è stato ristrutturato, tutta la parte esterna però attende gli operai. A Baratili San Pietro sono due i progetti che non sono stati completati per la mancanza di fondi. Nella biblioteca i lavori sono terminati da tempo grazie ai 250mila euro finanziati dalla Regione, ma per la parte esterna mancano circa centomila euro.

Non se la passa bene nemmeno l’ex lavatoio, ristrutturato solo in parte grazie al finanziamento dei primi 50mila euro. Ci sono problemi anche per la pista ciclabile. In questo caso sono stati finanziati 125mila euro ma il progetto si è arenato quasi subito a causa di un problema tecnico presente nella scheda inviata dal Comune alla Regione. A San Vero mancano duecentomila euro per il completamento della Pescheria Is Benas, altri 300mila euro per il campo sportivo del paese e altri 200mila euro invece per la pista ciclabile.

