Non è Natale ma per i bambini della scuola elementare e i ragazzi della secondaria di Riola Sardo c'è un regalo: stamattina è stata consegnata all'Istituto scolastico la nuova palestra, dopo la fine dei lavori di ammodernamento.

«L'intervento, reso possibile grazie a un finanziamento da 700 mila euro percepito dall'Unione Europea – Next Generation, ha permesso di realizzare la coibentazione termica delle pareti e sulla copertura, l'installazione dei nuovi infissi, l'impianto fotovoltaico, la sostituzione delle lampade interne, la realizzazione della climatizzazione e la sostituzione della pavimentazione - spiega il sindaco di Riola Sardo Lorenzo Pinna - Abbiamo consegnato la struttura in mano ai nostri ragazzi, garantendo nuovamente la presenza di un'area al coperto dove poter praticare l'attività motoria. Un altro tassello va ad aggiungersi alle opere del "quadro scolastico", dopo la realizzazione della nuova scuola Infanzia e ad oggi la palestra».

Ma non è tutto. Il Comune non si ferma.

«Il nostro cammino - conclude il sindaco Lorenzo Pinna - proseguirà con la riconversione dell' ex asilo di via Montessori dove è prevista la realizzazione del nido».

