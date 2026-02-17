Con l 'appuntamento più atteso e partecipato, si è celebrato oggi il giorno più autentico e identitario di Carrasegare ‘Osincu. Un rito che ha unito comunità, storia e tradizione in un momento unico e carico di significato. Al mattino S’Attittidu con le maschere in nero, la sera Giolzi quelle in bianco: due momenti diversi, un’unica esperienza vissuta dal vivo da migliaia di persone.

Sabato 21 febbraio alle 16 la pentolaccia dei bambini chiude il carnevale con un pomeriggio di divertimento e allegria.Giochi, maschere e premi per uno degli eventi più amati e che chiude il carnevale con un pomeriggio di divertimento e allegria dedicato ai più piccoli.

