Oristano, filosofia e urbanistica al De Castro: la Scuola del popolo ospita Nicola SiddiAll’incontro parteciperanno gli studenti di alcune classi del liceo cittadino
Una nuova iniziativa della Scuola del popolo di Oristano è prevista venerdì alle 11 al Liceo classico “De Castro”. «Nostro ospite sarà Nicola Siddi, architetto, urbanista e filosofo di Aosta. Con una formazione multidisciplinare, si occupa di pianificazione territoriale e progettazione architettonica in Italia e all'estero, integrando la filosofia sociale con l'architettura», annunciano dall’associazione Scuola del popolo.
All’incontro “Filosofia e città: polis e logos” parteciperanno gli studenti di alcune classi del liceo e i corsisti della Scuola del popolo di Oristano e del Terralbese. «Davanti ad una platea così composita il professor Siddi affronterà il tema della città che non è solo mattoni e strade: è il luogo dove nasce la filosofia! – spiegano gli organizzatori - Nella polis antica, il logos ha sostituito la violenza con il confronto pubblico, la memoria condivisa e la decisione collettiva. Oggi, tra crisi climatica, urbanesimo di massa e rivoluzione digitale, la città è il nostro teatro del futuro».