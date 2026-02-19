Il maltempo dei giorni scorsi ha creato non pochi problemi anche a Milis, sia nel centro del paese ma anche nelle campagne. Ne ha risentito persino la piazza Martiri d'Italia. Dopo un sopralluogo l’Ufficio Tecnico Comunale ha accertato infatti un significativo peggioramento della pavimentazione che già da tempo presentava criticità strutturali e fenomeni di dissesto.

Le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno aggravato ulteriormente la situazione, determinando avvallamenti e irregolarità, creando un rischio per la sicurezza stradale e per i pedoni. Ecco perché con un'ordinanza è stata disposta la chiusura parziale della piazza fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Dal Comune fanno sapere che nei prossimi giorni verranno avviati gli interventi di manutenzione sulle aree maggiormente compromesse.

Si stanno inoltre valutando soluzioni per rendere percorribili le altre parti, in attesa di reperire i fondi necessari per il completamento definitivo dell’opera. Intanto pochi giorni fa, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici, con ua delibera di Giunta il Comune ha dichiarato lo stato di calamità naturale. I cittadini e le imprese possono segnalare i danni attraverso la piattaforma Laore.

