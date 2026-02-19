L’allarme è scattato oggi all’alba ad Ales. In un’abitazione a pochi passi dal centro storico è stato trovato morto un 59enne che viveva da solo.

A dare l’allarme i vicini di casa che hanno trovato strano il fatto che l’abitazione del disoccupato avesse tutte le luci accese. Il corpo del 59enne è stato trovato dopo poco tempo dai carabinieri della stazione locale nel giardino.

Si tratta quasi sicuramente di una morte naturale dovuta ad un malore anche se, per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, il magistrato ha disposto l’autopsia.

Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco, Francesco Mereu, «molto dispiaciuto per quanto è accaduto».

© Riproduzione riservata