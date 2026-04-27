L’elenco degli incidenti è lungo. Ora però la strada sarà finalmente messa in sicurezza. Ieri a Riola Sardo sono partiti i lavori per la realizzazione di una rotonda in via Umberto, strada molto pericolosa che fa parte della statale 292. Un’opera attesa da sempre, che darà una maggiore garanzia in termini di sicurezza, soprattutto nei periodi con alti volumi di traffico gestendo e moderando velocità e flusso. Tutto questo sarà possibile grazie ad un finanziamento di 430 mila euro: 300mila sono fondi regionali mentre 130mila arrivano dalle casse del bilancio comunale. "L'intervento ha lo scopo di migliorare la sicurezza - commenta il sindaco di Riola Lorenzo Pinna - all'altezza dell'intersezione a raso tra la 292 e la strada provinciale 12 in prossimità dell’ingresso del centro abitato. Verrà inoltre modificata l’attuale intersezione fra via Umberto I e via Montessori. I lavori proseguiranno con la riqualificazione dei marciapiedi e le dovute modifiche che andranno a definire l' imbocco alla nuova rotatoria". Fa parte del progetto anche la sostituzione dell'impianto di illuminazione pubblica. Il Comune di Riola Sardo chiede intanto agli automobilisti di prestare massima attenzione durante tutto il periodo dei lavori, rispettando i limiti di velocità in ingresso e uscita dal centro abitato. Ma anche di verificare la segnaletica presente lungo tutto il cantiere. La richiesta delle risorse è stata avanzata a settembre del 2024, alcuni mesi dopo è arrivata la comunicazione dell'avvenuto finanziamento. Poi è partito l'iter fino all'inizio dei lavori.

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