«Zeddiani è di tutti, prendiamocene cura». Un appello chiaro e forte che arriva dal primo cittadino Claudio Pinna, dopo aver riscontrato che in tante vie, piazze e nel parco comunale spesso sono presenti rifiuti di ogni genere: bottiglie, lattine, vetro e tanto altro ancora. Ma non solo. Alcuni cestini pubblici vengono utilizzati impropriamente per conferire rifiuti domestici, riempiendosi rapidamente e non potendo così svolgere la funzione per cui sono stati collocati.

Il primo cittadino a quel punto ricorda che il Comune da solo non riesce più a tenere in ordine il paese: «Come amministrazione ci impegniamo, pur tra le difficoltà, a mantenere Zeddiani pulita, ordinata e accogliente, attraverso la pulizia degli spazi pubblici, lo sfalcio delle erbacce e gli altri interventi necessari. Ma il decoro del paese non può dipendere soltanto dall’azione del Comune: è indispensabile la collaborazione di tutti».

Ecco qui che arrivano le richieste ben precise: «Invito i cittadini ad utilizzare i cestini esclusivamente per i piccoli rifiuti prodotti negli spazi pubblici, a conferire i rifiuti domestici attraverso il regolare servizio di raccolta, a non abbandonare rifiuti nelle strade, nelle piazze, nel parco o davanti alle abitazioni, ama cnh a prestare particolare attenzione a bottiglie e frammenti di vetro, pericolosi soprattutto per i bambini e gli animali». E poi infine la richiesta più importante: «Chiedo di contribuire, per quanto possibile, alla pulizia e alla cura degli spazi davanti alla propria abitazione e nel vicinato. Anche una piccola attenzione prestata nel tratto di strada in cui si vive può fare la differenza. Allo stesso modo, è importante segnalare agli uffici comunali o agli amministratori eventuali situazioni di abbandono e altre criticità: segnalazioni precise e tempestive ci aiutano a intervenire più rapidamente».

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