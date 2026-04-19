L’intervento
19 aprile 2026 alle 21:50
Riola Sardo, cane cade in un canale: il salvataggio dei vigili del fuocoL’animale è stato avvistato da un passante mentre nuotava disperatamente senza riuscire ad uscire dall’acqua: l’allarme al 112 e i soccorsi
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Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio a Riola Sardo per trarre in salvo un cane caduto in un canale.
L’animale, di media taglia, è stato avvistato da un passante mentre nuotava con difficoltà senza riuscire dall’acqua. Immediata la segnalazione al 112 con l’intervento risolutivo dei vigili del fuoco.
Il salvataggio in prossimità di un agriturismo vicino al centro abitato.
(Unioneonline)
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