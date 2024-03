La Pasqua è salva. L’acqua è tornata finalmente potabile nei comuni di Baratili San Pietro e in quello di Riola Sardo, dopo settimane di disagi e autobotti in servizio nelle due piazze del paese. I primi cittadini, per Baratili Alberto Pippia e per Riola Lorenzo Pinna, oggi hanno potuto revocare lquindi e ordinanze di divieto di utilizzo per scopi alimentari dopo aver ricevuto il risultato delle ultime analisi.

A Baratili il problema si era presentato il 15 marzo: Abbanoa aveva riscontrato una presenza di batteri e metalli fuori dalla norma causata dalle forte piogge, rendendo necessario quindi il divieto di utilizzo. A quel quinto, poichè si tratta della stessa rete, il sindaco Pinna aveva chiesto ad Abbanoa di effettuare subito dei monitoraggi. Anche in quel caso le analisi erano risultate non conformi.

Motivo per il quale il sindaco aveva subito firmato l’ordinanza per vietare l’utilizzo dell'acqua. Per due settimane in tutti e due i paesi Abbanoa ha messo a disposizione l'autobotte, un modo per creare meno disagi ai cittadini.

