Laboratori, escursioni, attività sportive e molto altro per oltre 200 bambini del Barigadu con riGeneration green, progetto selezionato dal Ministero per le politiche della famiglia, finanziato per 128 mila euro e destinato ai bambini di Ardauli, Neoneli e Nughedu Santa Vittoria e agli alunni dai 3 agli 11 anni dell’Istituto comprensivo di Samugheo.

Il progetto è ideato dall’Associazione culturale Lughenè e coinvolge le Amministrazioni dei tre Comuni, l’Associazione Sportiva Dilettantistica di Neoneli, la Cooperativa sociale Onoai di Ardauli, la Consulta Giovanile di Neoneli e l'Associazione Terre colte di San Sperate. Previste azioni che intendono contribuire a rivitalizzare le comunità, superare i confini prettamente comunali, raggiungere il benessere individuale e collettivo dei minori residenti e rivitalizzare le associazioni. Prenderà avvio con Workshop partecipativi.

«Sarà per noi fondamentale ascoltare le esigenze e collaborare con le famiglie, perché l’obiettivo primario è quello di garantire il benessere dei bambini, non solo nei 18 mesi del progetto ma anche successivamente, e quindi creare momenti di incontro, scambio e confronto che, ci auguriamo, possa favorire la nascita di un sistema di relazioni tra i vari soggetti del territorio, l’aggregarsi di energie creative, private ed istituzionali. Con riGeneration green si cercherà di incoraggiare tutta la comunità a vivere in modo attivo, scoprire risorse, valori e attitudini delle persone e del territorio», sottolinea Francesca Frongia dell’associazione culturale Lughenè che coordina il progetto. Esso prevede la ripartenza delle attività sportive (tra cui nuoto, calcetto, atletica, pallavolo, tennis, padel), incontri periodici di educazione ecologica con escursioni, pedalate collettive e giochi all’aperto, trasmissione di saperi intergenerazionali, orti collettivi, incontri di promozione della lettura, laboratori artistici, manuali e tantissime altre attività che prenderanno avvio nei prossimi mesi.

Soddisfatti gli amministratori, che ringraziano Lughenè. «La soddisfazione è tanta: per aver vinto questo bando, perché stiamo ragionando in termini di territorio e per la vasta offerta di servizi che potremmo offrire alle nostre comunità”, sottolinea il sindaco di Neoneli Salvatore Cau . La collega di Nughedu Vanessa Corda aggiunge: “ Le iniziative collegate saranno senza dubbio importanti per alimentare la già salda collaborazione con le comunità coinvolte». «E’ un progetto che valorizza la comunità educante, dove si incontrano i diversi modi di fare educazione, attraverso le risorse del territorio», conclude la sindaca di Ardauli Costantina Fadda.

