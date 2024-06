Sarà un’estate molto intensa con tanti appuntamenti inseriti nel nutrito cartellone predisposto dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali, riservati agli abitanti del paese ma anche a villeggianti e i turisti che già affollano la Porto Alabe. Nella stessa marina strutture sportive e spazi pubblici sono state recentemente pulite anche con il contributo dei volontari.

Gli eventi per piccoli e grandi si terranno nei mesi di giugno, luglio e agosto. Partenza domani giovedi 20 con una giornata al parco Aquadream di Baja Sardinia, mentre sabato 22 è in programma il torneo di calcetto tutto in una notte. Venerdì 28 spazio all’iniziativa "Yoga sotto le stelle" dalle 20,30.

A luglio si inizia venerdì 12 con il 3° torneo di Beach Volley e una settimana dopo ( il 19) ancora Yoga sempre alle 20.30. il 26 luglio spazio invece al concerto "Mama, Fizza e Isposa" a cui il 28 seguiranno i festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Bonaria.

Si prosegue ad agosto con due appuntamenti di Yoga giovedì 1 e martedì 20 ( rispettivamente alle 19.45 e 19.30), venerdì’ 2 agosto al via il invece il 3° torneo di calcetto per bambini e giovedì 8 i festeggiamenti in onore di S. Ciriaco. Si chiude venerdì 23 con l’animazione per bambini.

