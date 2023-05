Ricco calendario di eventi per la primavera/estate ad Abbasanta. In questi giorni l’esecutivo guidato dalla sindaca Patrizia Carta ha approvato il programma di massima degli eventi.

«L’obiettivo principale – spiegano dalla Giunta – è quello di promuovere e valorizzare il territorio». Si inizia il 2 giugno con la manifestazione “Il piatto che unisce” che vede insieme Comune, Pro loco e volontari. A giugno sarà proposto anche il Campus Village a cura del Gruppo sportivo comunale. Prevista poi la giornata dello sport e il laboratorio di erbe aromatiche in occasione della festa di San Giovanni.

La vallata di Chenale sarà la location della giornata dell’inclusione. Il mese di luglio ospiterà presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche. A fine agosto i festeggiamenti in onore di Sant’Agostino a cura della Leva 1983. Ad ottobre sarà proposta la festa dell’anziano e il consueto pranzo conviviale. Per far fronte alle iniziative l’Amministrazione ha stanziato un budget di 10.550 euro.

© Riproduzione riservata