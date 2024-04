Pescavano con reti fuori legge. Per questo la Capitaneria di porto di Oristano, sotto il coordinamento del 13° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Cagliari, oltre a sequestrare gli attrezzi ha sanzionato i comandanti di due pescherecci ormeggiati al porto industriale di Oristano, ma provenienti da Mazara del Vallo.

L’attività è stata svolta nell’ambito dei controlli sulla filiera della pesca: il personale della Guardia Costiera, durante l’ispezione, ha accertato che i due pescherecci utilizzavano reti irregolari il cui utilizzo «nuoce gravemente all’ecosistema marino, in quanto la non conformità della dimensione delle maglie che compongono tali attrezzi ne modifica significativamente la selettività e permette, dunque, la cattura di esemplari di taglia inferiore a quella consentita, nonché ancora in fase di crescita e riproduzione».

I militari contestavano ai due Comandanti la detenzione di attrezzi da pesca non consentiti ed elevato sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro, oltre al sequestro delle reti sottratte all’uso e debitamente poste sotto custodia dell’Autorità Marittima.

