Scontro terrificante e mortale tra quattro moto e un’automobile sulla Provinciale 11, in territorio di Paulilatino.

Tre le vittime, tutti centauri di circa trent’anni: Roberto Daga, un meccanico originario di Macomer, ma residente a Paulilatino, Mario Sedda, operaio edile, e Giovanni Melis, originario di Gadoni ma residente ad Abbasanta.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incidente è avvenuto al ritorno da un giro in moto di un gruppo di giovani nella zona di Fordongianus.

In un tratto caratterizzato da dossi le quattro moto sono finite contro un’auto e l’impatto è stato devastante, con i veicoli che hanno preso fuoco, innescando anche un incendio nella vegetazione a lato strada.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti carabinieri, polizia stradale, 118 e anche i vigili del fuoco.

Per spegnere le fiamme, non ancora domate, sono entrati in azione anche Canadair ed elicotteri.

Per tre dei centauri coinvolti i tentativi di soccorso sono risultati inutili. Ferito gravemente anche un altro giovane che era in sella a una delle moto, Ivano Saba, meccanico anch’egli e anch’egli di Paulilatino, condotto in ospedale a Cagliari in gravi condizioni, così come il conducente dell’auto, Carlo Masala, che risiede anche lui a Paulilatino, sotto choc per l’accaduto.

