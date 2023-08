Saranno quattro giorni di cinema, musica, incontri e fotografia in Marmilla, con un nuovo ricco fine settimana nei paesi del Consorzio turistico “Due Giare”. “Ce n’è davvero per tutti i gusti – commenta il presidente del Consorzio “Due Giare” Lino Zedda - un territorio accogliente anche in queste sere estive d’agosto fra cultura e socializzazione”. Domani, a Villa Verde, alle 21.30, nel cortile interno della biblioteca per la rassegna “Biblioteca sotto le stelle”, organizzata dalla stessa struttura e dal Comune. In scena il cinema sardo di qualità e “Visioni sarde”. Prevista la proiezione “12 Aprile” di Antonello Deidda, “Fradi Miu” di Simone Contu e “La Venere di Milis” di Giorgia Puliga. A Baradili, da domani a domenica, tornerà il Festival “Cantiere di lavoro teatrale”, firmato da “Progetti Carpe Diem”, che taglierà il traguardo della 28sima edizione. Un appuntamento ormai tradizionale con i più grandi autori del teatro di ricerca italiano, che saranno in scena nel più piccolo paese della Sardegna. Domani, alle 20, “Syncopated City”, mentre alle 21, “Batracomiomachia”. Venerdì, alle 20, “Catterina” e alle 21 “Il sogno di una cosa”. Sabato, alle 19, “Ada Flocco Quartet”, alle 20.30 “Sistema Nervoso”, alle 21.45 “Circo Kafka”. Domenica, il Festival si sposterà nel bosco di “Mitza Margiani”, a Villa Verde: alle 10.30 “Momo”, alle 11.30 “E’ tutta la mia vita” e alle 12.30 “E’ strano”.

