Sono quasi sei milioni di euro, le risorse destinate a 20 comuni dell’Oristanese per le opere pubbliche dalla finanziaria regionale.

La fetta più consistente va a Paulilatino per complessivi un milione 350 mila euro. Di questi, un milione sono destinati alla viabilità urbana ed extraurbana, mentre 150 mila euro saranno spesi per interventi nella chiesa di San Teodoro Martire e 200 mila euro per lavori di ristrutturazione dell'ex mercato civico.

Due interventi nel Comune di Bauladu, con 110 mila euro per il risanamento della chiesa di San Lorenzo e 200 mila euro per la messa in sicurezza della strada per Villanova Truschedu. Pure a Gonnostramatza due distinti contributi: 100 mila euro per il completamento degli interventi di manutenzione del Ponte pedonale sul Rio Mannu e altri 300 mila euro per la valorizzazione del sito archeologico “Ruinas Vagodinas”. Doppio finanziamento anche ad Uras: 100 mila euro per la messa in sicurezza della strada rurale che collega la strada bitumata di San Nicolò Arcidano e 200 mila euro perla valorizzazione del sito archeologico “Sa Domu Beccia”.

Il Comune di Masullas potrà spendere 250 mila euro per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, cosi come 300 mila euro vanno al Comune di San Vero Milis per interventi di valorizzazione del sito archeologico Suraki, Ed ancora 200 mila euro al Comune di Baratili San Pietro per opere di urbanizzazione primaria e 100 mila al Comune di Mogoro per la strada e i parcheggi della chiesa campestre di Santa Maria Cracaxia. Con 200.000 euro il Comune di Ruinas potrà effettuare la manutenzione della Casa Parrocchiale, mentre a Laconi sono in programma interventi nella rete acquedottistica per euro 150.000.

Al Comune di Modolo contributo di 120.000 euro per messa in sicurezza del territorio comunale e del campanile della chiesa di Sant'Andrea Apostolo ed al Comune di Ghilarza 250 mila euro per l’ anfiteatro comunale a Su Cantaru. Al comune di Marrubiu 100 mila euro per urbanizzazione e arredo urbano, a quello di Ollastra 100 mila euro per la costruzione di una rotatoria nella parte nord dell’ abitato. San Nicolò Arcidano con 250 mila euro punta alla riqualificazione e valorizzazione del centro storico. Grazie a 160 mila euro il Comune di Oristano potrà invece acquistare e recuperare l’area urbana dove è presente una porzione delle antiche mura della città capoluogo. Al Comune di Bosa 80 mila euro serviranno per lavori di completamento e adeguamento del teatro comunale, mentre a Tinnura con 100 mila sarà completato il restauro della chiesa di Sant'Anna. In due annualità il Comune di Cuglieri spenderà 600.000 euro per bitumazione di una strada comunale, il Comune di Flussio potrà ristrutturare la chiesa di Santa Maria della Neve con 100 mila euro.

