Non ha sciolto i dubbi l’autopsia effettuata dal medico legale Roberto Demontis sul corpo di Giovanni Cuccu, 47 anni, di Quartu, morto all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere stato trovato in condizioni gravissime, sei giorni fa, a casa di amici a Terralba.

Sulla vittima sono state riscontrate delle lesioni compatibili con un’azione violenta. Ma per capire se si sia trattato o no di omicidio – reato sul quale indaga la Procura di Oristano – sarà necessario effettuare ulteriori esami. Al momento non può essere esclusa alcuna pista, nemmeno quella dell’incidente.

Secondo quanto emerso, Cuccu lo scorso fine settimana era ospite di alcuni amici. Dopo una serata trascorsa serenamente, nella notte tra domenica e lunedì si sarebbe alzato dal letto e sarebbe caduto. Era riverso sul pavimento quando è stato aiutato dai presenti. Poi si sarebbe ricoricato. L’indomani mattina però la collaboratrice domestica si è accorta che le sue condizioni erano critiche. Così è scattato il trasferimento d’urgenza al Brotzu, dove è morto. La segnalazione delle anomalie del caso alla Procura era stata immediata.

I carabinieri hanno ascoltato le testimonianze degli amici e quella della donna che ha fatto scattare l’allarme.

Gli esami medici, finora, non hanno sciolto il mistero. Pare che Cuccu avesse rilevanti problemi di salute e le cadute non fossero infrequenti.

Enrico Fresu

