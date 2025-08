A Busachi l’avanzo di amministrazione consentirà di realizzare opere importanti per il paese. Nell’ultimo Consiglio comunale, all’unanimità, sono stati programmati interventi con l’utilizzo di 825.500 dell’avanzo libero. In particolare, per il completamento della casa di riposo serviranno 285.000 euro, 380.000 per la realizzazione di un locale polivalente a Santa Susanna e 160.500 euro per la copertura capannone ex carcere.

Il sindaco Giovanni Orrù ha spiegato: «Ci sono voluti tanti anni per arrivare a questo punto del progetto. All’inizio è stato necessario effettuare una variante al Puc e dopo si è potuto pensare e ottenere il finanziamento. Al fine di non lasciare l’opera incompiuta con queste risorse dell’avanzo verrà realizzato l’intero manufatto e si potrà utilizzare almeno la metà del locale. Si tratta di un progetto di 200 mq e di circa 150 posti a sedere, un locale destinato alla comunità per attività sociali, ludiche e ricreative, ma verrà utilizzato anche all’interno del progetto dei “Camminadores” nei percorsi dei Novenari presenti nell’Isola».

Sui locali dell’ex carcere il sindaco ha aggiunto: «Si è ottenuto da parte della Asl la possibilità di utilizzare il cortile. Questo verrà coperto per ottenere un capannone per il ricovero degli autoveicoli e automezzi comunali». E poi le somme per la casa di riposo che complessivamente vede interventi per oltre un milione di euro. «Si è perso tanto tempo purtroppo per le vicende legate alla gara, all’aumento dei prezzi e ora si sta attendo il parere della Asl per avere il progetto esecutivo», ha chiarito il sindaco. «Si è risparmiato tanto in questi anni per avere le risorse oltre a quelle finanziate dalla Regione. Questi sono i progetti che subito troveranno risorse affinché l’ufficio tecnico possa procedere con le gare e gli affidamenti».

Voto a favore anche da parte del consigliere di opposizione Salvatore Sedili. «Si tratta di opere e progetti che io stesso nelle precedenti consiliature ho portato avanti, tra cui la casa del cacciatore a Santa Susanna», ha detto. Critico invece sulla scelta tempo addietro di assegnare i locali dell’ex carcere alla Asl.

