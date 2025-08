Furti in casa, nelle aziende agricole e persino in Municipio. In Marmilla cresce la preoccupazione per i recenti episodi accaduti a Usellus dove nei giorni scorsi sono stati rubati tre fucili da caccia. Qualcuno, è riuscito a entrare a casa di un pensionato (che si trovava fuori dal paese per qualche tempo) e a portare via le armi.

Solo qualche giorno dopo, il furto è stato scoperto e subito denunciato ai carabinieri della Compagnia di Mogoro che hanno avviato le indagini.

Anche nei mesi scorsi in Marmilla si erano registrati diversi furti di fucili, fra le ipotesi degli investigatori quella di una possibile rete di criminali legata a bande del Nuorese e dell’Ogliastra ma si fa strada anche l’ipotesi che le armi rubate possano essere utilizzate per attività di bracconaggio.

A Simala i ladri sono entrati in azione due notti fa: hanno rubato un motocarro del Comune (un Porter Piaggio), utilizzato poi per un altro colpo in un’azienda da cui hanno portato via attrezzature agricole e gasolio.

Anche in questo caso sono stati avviati subito gli accertamenti, al vaglio dei carabinieri i filmati delle telecamere.

Alla luce dei ripetuti fatti di microcriminalità, in tutta la Marmilla c’è una diffusa preoccupazione mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli e i servizi di prevenzione.

