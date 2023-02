La procura di Oristano ha aperto un fascicolo per omicidio per la morte di Giovanni Cuccu, 47enne di Quartu Sant’Elena. Decisivo per stabilire le cause esatte della morte sarà l’esito dell’autopsia.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri sembra che Cuccu nei giorni scorsi fosse ospite a casa di alcuni amici a Terralba, in via Eleonora. Dopo una serata trascorsa insieme, durante la notte Cuccu si sarebbe alzato e avrebbe perso l’equilibrio cadendo a terra.

Soccorso dal padrone di casa, sarebbe tornato a letto fino alla mattina dopo quando è scattato l’allarme: la collaboratrice domestica si è resa conto che le condizioni del 47enne erano molto critiche ed era necessario chiamare subito i soccorsi. Così è stato chiesto l’intervento del 118.

Cuccu è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Qui, nonostante tutti i tentativi dei medici, è morto il giorno successivo a causa del grave trauma.

Alla luce delle lesioni riscontrate sul corpo del 47enne, la direzione medica dell’ospedale ha inviato una segnalazione alla procura di Oristano: le ferite potevano essere dovute anche ad azioni violente. Dubbi confermati anche ad un primo esame esterno effettuato dal consulente della magistratura che, a quel punto, ha aperto un fascicolo per omicidio.

Valeria Pinna

