A Neoneli tempo di festa per S’Angelu. I festeggiamenti religiosi per domani 3 agosto prevedono alle 18 la celebrazione del rosario in parrocchia e poi la partenza alla volta della chiesa campestre de S’Angelu dove verrà celebrata la messa.

Lunedì 4 agosto, alle 19, la processione attorno alla chiesa campestre e a seguire la messa. I festeggiamenti civili, organizzati da più comitati, si aprono oggi con balli in piazza e di notte con il format musicale di Radio 105. Domani, alle 18, si prosegue con balli in piazza con Francesco Tronci. Alle 22 serata folk con la partecipazione dei gruppi Guilcier Real di Paulilatino, Biddobrana di Villaurbana, l’associazione folkloristica Abbasantese e il gruppo Bella mia di Busachi. A seguire balli in piazza e Dj set con Francesco Cossu.

Il 4 agosto, nella serata, balli in piazza, alle 22 Modena park in concerto con il tributo a Vasco Rossi. Si chiude martedì 5 agosto: prima balli n piazza e poi, alle 22, sarà proposto lo spettacolo teatrale con la compagnia “Ammentos e bisos” di Ardauli. A seguire ancora balli.

