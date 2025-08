Uno degli eventi più attesi e suggestivi dell’estate bosana è senza dubbio quello che si tiene domani, domenica 3 agosto, con la festa popolare in onore della Madonna del Mare. Numerose le celebrazioni religiose e manifestazioni civili. Al centro il rito suggestivo delle processioni con la barca del priore dei pescatori che ospiterà l'effige di Santa Maria Stella Maris nelle due processioni votive e fluviali.

Al mattino il percorso è tra il santuario di Santa Maria Stella Maris e la cattedrale con l'arrivo al molo fluviale di Bosa Marina dove nel piazzale Passino trasformato in sagrato si svolgerà la messa che sarà celebrata all'aperto. Quindi l'imbarco di Santa Maria Stella Maris e la partenza della prima processione votiva fluviale in direzione Bosa. Qui intorno alle 11 è previsto il suggestivo sbarco e la processione a piedi nel centro storico e alle 12 la celebrazione della messa in cattedrale.

Alle 17 il rientro con la processione fluviale che raggiunge Bosa Marina per trasferirsi poi al santuario dove sarà celebrata la santa messa solenne. I festeggiamenti civili ugualmente molto nutriti si concluderanno alle 23 con i fuochi pirotecnici, altro storico appuntamento visibile sul lungomare e sulla spiaggia anche a beneficio dei tanti turisti presenti a Bosa ed in Planargia.

© Riproduzione riservata