Nel paese dell'Ardia si guarda al futuro per insegnare ai più giovani come andare a cavallo in sicurezza. L’amministrazione comunale in collaborazione con il Centro Ippico Rionazza, organizza infatti il corso estivo di equitazione, rivolto ai ragazzi dai 10 ai 16 anni.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’equitazione attraverso 10 lezioni pratiche della durata di un’ora ciascuna, in cui verranno insegnate le regole base per montare a cavallo. Un’opportunità unica per sviluppare disciplina, rispetto per gli animali e passione per uno sport nobile e completo.

Le lezioni prenderanno il via il 20 agosto 2025, con un numero massimo di 15 partecipanti per garantire un rapporto ottimale tra allievi e istruttori qualificati. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 agosto e possono essere effettuate contattando i numeri 349 6920404 o 334 8594722.

Il costo del corso è contenuto grazie al contributo del Comune: 60 euro a carico delle famiglie, più € 10 per l’assicurazione, mentre 40 euro saranno coperti dall’ente locale con un gesto concreto per incentivare l’attività sportiva tra i più giovani.

