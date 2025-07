Primo caso di Febbre del Nilo in Sardegna: si è registrato stamane nell’ospedale San Martino di Oristano. Si tratta di un uomo di 72 anni residente nel capoluogo, con patologie pregresse.

Proprio per queste sue condizioni all’anziano è stato condotto un esame sierologico per accertare le cause del malessere.

Da questo la conferma della positività al virus West Nile, arrivata dal Laboratorio Analisi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.

Immediatamente sono scattate tutte le misure previste: informazione alle autorità competenti del territorio, indagine epidemiologica, circoscrizione della zona di residenza dell’uomo e richiesta alla Provincia, autorità competente, di disinfestazione dell’area.

