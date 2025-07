Al via restrizioni e misure precauzionali alla donazione di sangue in diverse zone d’Italia per il virus West Nile. Tra le 31 province individuate dal Centro Nazionale Sangue figura anche Oristano, dove – come negli altri territori a rischio – i donatori di sangue ed emocomponenti dovranno sottoporsi al test Nat oppure osservare un periodo di sospensione di 28 giorni, se hanno soggiornato anche solo una notte nella zona durante la stagione 2025.

Le province individuate sono: Roma, Napoli, Torino e Venezia. Per Stati Uniti e Canada la misura è in vigore tutto l'anno. Le province interessate dai provvedimenti restrittivi e citate dal Centro Nazionale Sangue sono: Bologna, Caserta, Cremona, Ferrara, Forlì-Cesena, Frosinone, l'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Novara, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona. Per quanto riguarda i Paesi Ue: Grecia (unità periferiche dell'Attica Occidentale e del Pireo) e Romania (distretto di Sălaj).

