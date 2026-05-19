A Gonnoscodina, l’associazione “Le Belle Donne a.p.s.”, in collaborazione con la Pro loco e il Comune, organizza per sabato 23 maggio l’iniziativa “Prenditi cura di Te – Tutti insieme contro il Cancro”.

Dalle 9 alle 13, nei locali della ex Scuola Materna, in via Sardegna 2, sono previste delle visite senologiche gratuite con l’insegnamento della metodologia dell’autopalpazione.

Un appuntamento riservato alle donne di Gonnoscodina, e non solo residenti, di età compresa tra i 40 e i 70 anni. Avranno priorità coloro che si prenotano.

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