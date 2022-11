Il Comune di Pau ha pubblicato un avviso pubblico, rivolto agli abitanti, per la concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva per la stagione 2022/2023.

A contributo sono ammesse tutte le attività sportive, destinatari i cittadini residenti a Pau e che frequentano regolarmente un’attività sportiva.

Il contributo sarà a titolo di rimborso spese e potrà essere concesso per un massimo di 9 mesi, da ottobre 2022 a giugno 2023 e verrà erogato al termine della stagione sportiva, dopo la presentazione delle pezze giustificative relative alle spese sostenute.

Accettate le sole spese di frequenza, esclusa l’iscrizione, che andranno documentate con una dichiarazione della società sportiva.

L’entità del contributo prevede l’erogazione, ai cittadini sino ai 18 anni non compiuti, del 60% delle spese sostenute, mentre a chi ha più di 18 anni il 40% delle spese. La somma non potrà essere superiore ai 40 euro mensili e varrà per una sola disciplina praticata.

I moduli di domanda possono essere presentati entro il 10 novembre, a mano o tramite posta elettronica.

