Anche in 14 uffici postali della provincia di Oristano è possibile prenotare il proprio turno direttamente dal pc, tablet e smartphone, strumento utilissimo soprattutto in occasione dei pagamenti delle scadenze di fine anno.

“I sistemi di prenotazione a distanza, che consentono di risparmiare tempo - evidenziano dall’azienda - confermano la vicinanza di Poste Italiane a tutti i cittadini per andare incontro alle loro esigenze. Soprattutto nei giorni caratterizzati da una maggiore affluenza, i cittadini sono invitati ad accedere al sito di Poste o a utilizzare le app “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”. Dopo aver individuato l’ufficio postale di interesse, sarà sufficiente cliccare sul tasto prenota.

Per le tradizionali operazioni di sportello, il cittadino potrà scegliere il servizio di interesse tra “Bollettini”, “Poste e Pacchi”, “PostePay e telefonia”, “RC Auto” e “SPID”.

Si potrà quindi decidere se prendere un numero per recarsi immediatamente in ufficio postale oppure prenotare per un momento successivo. Verrà generato un QRCode che andrà “convalidato” all’arrivo in ufficio postale avvicinandolo al lettore ottico del gestore delle attese presente in sala.

Inoltre è possibile prenotare il proprio turno negli uffici postali abilitati del territorio tramite WhatsApp.

