Sul ponte del Tirso pedoni e ciclisti, oggi, non hanno spazio. È da questa constatazione che parte l’interpellanza dei consiglieri Massimiliano Daga, Carla Della Volpe, Maria Speranza Perra, Francesco Federico, Francesca Marchi, Maria Obinu, Giuseppe Obinu e Umberto Marcoli.

Nel documento si evidenzia come l’infrastruttura, pur essendo strategica per i collegamenti tra Oristano, le frazioni e Torre Grande, consenta “esclusivamente il transito dei veicoli a motore”, senza garantire “condizioni minime di sicurezza per pedoni e ciclisti”. Una criticità concreta che, sottolineano, “limita fortemente la fruibilità dei servizi pubblici e privati” e incide sulla qualità della vita dei residenti, costretti a utilizzare l’auto anche per brevi spostamenti.

A dimostrazione delle difficoltà, durante il novenario della Madonna del Rimedio si rende necessario chiudere una corsia per permettere il pellegrinaggio quotidiano dei fedeli verso la basilica: una soluzione temporanea che evidenzia l’assenza di spazi adeguati per la mobilità lenta.

Da qui la richiesta all’amministrazione comunale di attivarsi nei confronti della Provincia, valutando “la sottoscrizione di un accordo di programma” e l’accesso a finanziamenti dedicati, per arrivare alla realizzazione di “una pista ciclabile e di un percorso pedonale in sicurezza”. I consiglieri chiedono infine chiarimenti su “azioni concrete e tempistiche” per garantire un collegamento “sicuro e sostenibile” tra centro e borgate.

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