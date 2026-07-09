Pompu, al via le richieste per le borse di studio agli studenti meritevoliLa somma stanziata dall’amministrazione comunale è di 2mila euro
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Il Comune di Pompu ha pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti meritevoli che nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 hanno frequentato le scuole secondarie di I° (terza classe) e II° grado.
La somma stanziata dall’amministrazione comunale è di 2mila euro. I destinatari, oltre alla residenza a Pompu, dovranno essere in possesso di alcuni requisiti. I ragazzi che hanno frequentato la Terza Media dovranno attestare una media voti finale del 7. Per i giovani delle Superiori la media del voto sarà sempre del 7, ma senza debiti formativi.
Per i neo-diplomati, infine, la votazione non dovrà essere inferiore al 70. La domanda andrà presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o tramite PEC (indirizzo comune.pompu@legalmail.it) entro il 21 luglio. Per informazioni si può contattare il Servizio Amministrativo comunale.