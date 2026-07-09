Villaurbana, un questionario per migliorare i servizi scolasticiEntro il 12 luglio è possibile segnalare esigenze e problemi all’amministrazione
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L’amministrazione comunale di Villaurbana sta promuovendo un questionario conoscitivo per raccogliere le esigenze delle famiglie in vista dell’organizzazione dei servizi scolastici per il prossimo anno. L'obiettivo è quello di capire il reale interesse verso alcuni servizi, come accoglienza pre-scuola, spazio compiti e attività sportive pomeridiane e poter programmare interventi che rispondano ai bisogni del territorio. La compilazione del questionario consentirà all’amministrazione di valutare l’interesse verso i diversi servizi e organizzarli in modo più rispondente ai bisogni delle famiglie. Il questionario potrà essere compilato fino a domenica 12 luglio. “Vogliamo costruire servizi partendo dai bisogni reali delle famiglie – commenta l’assessora Maddalena Spiga - evitando di programmare attività senza conoscere la domanda effettiva. È un percorso di ascolto e partecipazione che ci permette di utilizzare al meglio le risorse disponibili e offrire servizi realmente utili alla comunità”.