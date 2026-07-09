Il Comune di Curcuris ha pubblicato un avviso per la presentazione delle istanze per la concessione di finanziamenti e benefici economici destinati a enti, associazioni e comitati. Somme destinate alle attività di carattere musicale, teatrale e ricreative, oltre che ad interventi a favore della salute della comunità.

La Giunta comunale ha stanziato in totale 7mila euro, suddivisi in 3.500 per attività musicali e altrettanti per attività volte a favorire l’aggregazione e la socializzazione giovanile e della popolazione anziana. Gli interessati potranno presentare le richieste, presso gli uffici comunali, entro il 15 luglio.

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