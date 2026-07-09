Un investimento complessivo di 275.000 euro per ridisegnare e mettere in sicurezza alcune delle aree più sensibili del centro abitato. È quanto prevede la convenzione ufficializzata tra la Regione e il Comune di Sedilo, che dà il via a un importante intervento di miglioramento urbano.

La copertura finanziaria sarà garantita in larga parte dal contributo regionale a fondo perduto, pari a 233 mila euro mentre l’ente parteciperà con 41mila euro di cofinanziamento.

Il sindaco Salvatore Pes spiega che «il progetto approvato riguarda l’adeguamento della pedonalizzazione, la riqualificazione e la messa in sicurezza della circonvallazione del centro abitato. L’intervento interesserà un’area molto estesa: da Su Fronte Mannu, l’imbocco stradale che conduce al Santuario di San Costantino, passando per via Martiri della Libertà e la zona del cimitero, fino a raggiungere l’area di San Pietro e San Giacomo».

Pes sottolinea che si tratta di un’opera di fondamentale importanza per la comunità con interventi mirati alla riqualificazione dei marciapiedi, rifacimento delle aiuole, messa in sicurezza delle recinzioni, alla piantumazione di nuove alberature e la creazione di una moderna area pedonale, insieme alla rigenerazione complessiva delle aree verdi. Sebbene la scadenza ufficiale per l’avvio dei cantieri sia fissata entro il 2027, il sindaco annuncia l’intenzione anticipare i tempi di esecuzione vista la disponibilità di fondi già utilizzabili.

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