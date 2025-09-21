Incendio nelle campagne di Santu Lussurgiu. Le fiamme si sono propagate nel primo pomeriggio e subito è scattato il piano antincendio di Protezione Civile.

Le zone interessate sono Sa Zoa e Adde Renu, diversi ettari di pascolo cespugliato, macchia mediterranea e pure qualche terreno coltivato a ulivo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, poi le squadre di Forestas, del corpo forestale, quindi della protezione civile locale e dei barracelli di Santu Lussurgiu.

Per domare l'incendio si è levato in volo anche l'elicottero del servizio antincendio regionale.

Attualmente le fiamme non stanno avanzando, le squadre antincendio lo tengono sotto controllo.

