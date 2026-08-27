Una pista ciclabile protetta e un collegamento pedonale tra Oristano, Torregrande e Cabras. È l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato in Consiglio comunale, prima firmataria Francesca Marchi, dalla minoranza di centrosinistra.

Il documento mette al centro soprattutto la sicurezza. La provinciale Torregrande-Cabras è infatti un’arteria molto trafficata, già percorsa quotidianamente da cittadini, giovani e studenti a piedi o in bicicletta, ma senza un’infrastruttura dedicata. La pista, sottolineano i consiglieri, sarebbe «prima ancora che un intervento di valorizzazione turistica e ambientale, una necessaria opera di messa in sicurezza e tutela dell’utenza debole della strada».

Un progetto preliminare per il collegamento tra Cabras e Torregrande era già stato predisposto dal Comune di Cabras, ma «non ha potuto essere realizzato e il relativo finanziamento è andato perduto per ragioni di natura amministrativa e burocratica». La progettazione, però, può rappresentare «una base concreta dalla quale ripartire», mettendola a disposizione della Provincia, ente competente sulla strada.

L’ordine del giorno chiede quindi alla giunta di attivarsi con la Provincia per riavviare l’iter e verificare l’utilizzo delle nuove risorse destinate alla messa in sicurezza della viabilità provinciale. L’obiettivo è anche aprire un tavolo con Provincia, Comune di Cabras e Regione per definire tempi, progettazione e finanziamento dell’opera. Un intervento considerato ancora più urgente in vista dell’apertura dell’Area Grandi Eventi di Torregrande, che potrebbe aumentare ulteriormente i flussi lungo il tratto.

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