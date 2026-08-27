Venerdì 28 agosto, a Baressa, è in programma l’evento “Un dono tante storie”, proposto dall’Avis comunale, in collaborazione con la Pro loco “Sa Mendua” e il Comune. A partire dalle 19.30, in via Eleonora d’Arborea, dietro la “Casa Museo”, l’iniziativa che vuole mettere in luce le storie che la solidarietà dei donatori ha reso possibili attraverso la donazione.

Nel corso della serata due momenti distinti: il primo vedrà protagonisti relatori e ospiti (Interverranno il Dottor Mauro Murgia, responsabile del Centro Trasfusionale di Oristano, e un rappresentante dell'associazione Thalassa Azione APS) che porteranno la loro testimonianza e un approfondimento sul tema della disponibilità di sacche ematiche sul territorio; nel secondo verranno proiettati dei cortometraggi realizzati dall’associazione “Thalassa Azione APS” per promuovere la cultura del dono tra i giovani e i meno giovani.

«Un appuntamento fondamentale per la solidarietà locale – il commento del presidente dell’Avis locale Michele Sitzia - un evento speciale nato con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della donazione del sangue, un gesto semplice che salva quotidianamente numerose vite. Un'occasione aperta a tutti per informarsi, superare i dubbi e comprendere da vicino quanto la donazione sia essenziale per la comunità».

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