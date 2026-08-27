Il Comune di Masullas ha aperto i termini per la presentazione delle domande di rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie per il servizio di mensa scolastica rivolta agli studenti che hanno frequentato la Scuola Primaria nell’anno scolastico 2025/2026.

L’intervento è finalizzato a compensare parzialmente il maggiore costo sostenuto dalle famiglie residenti a Masullas che, per consentire ai propri figli la frequenza del tempo pieno, usufruiscono del servizio mensa con le tariffe applicate agli utenti non residenti. La domanda è riservata agli studenti di Masullas che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2025/2026, una Scuola Primaria ubicata nel territorio dell’Unione Parte Montis, dove risulta istituito il servizio mensa.

Gli studenti devono averne usufruito ed essere in regola con il pagamento del servizio. È necessario, inoltre, essere in possesso della documentazione giustificativa e quietanzata delle spese effettivamente sostenute. Il rimborso per il singolo pasto verrà calcolato sulla base della fascia ISEE di appartenenza della famiglia. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 25 settembre. Potrà essere trasmessa a mano (Ufficio Protocollo in Comune), via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.masullas.or.it) o e-mail (protocollo@comune.masullas.or.it). Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo.

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