Il Comune di Gonnosnò, da qualche giorno, ha attivato un nuovo servizio. I cittadini potranno accedere alla piattaforma di consultazione cartografica del territorio comunale di Gonnosnò e della frazione di Figu.

Il sistema potrà essere consultato dai cittadini in maniera gratuita. Diverse le operazioni a disposizione: dall’individuazione delle zone urbanistiche del PUC ai vincoli ambientali, passando per l’individuazione e ricerca delle particelle catastali, la consultazione delle superfici catastali delle particelle e la misurazione di distanze e di superfici.

Non sarà possibile, invece, consultare la ditta intestataria delle particelle catastali. Alla piattaforma si potrà accedere attraverso il sito istituzionale del Comune.

«È una piattaforma – commenta il sindaco Ignazio Peis – che abbiamo creato con l’Ufficio Tecnico comunale. Uno strumento di consultazione dove si possono, gratuitamente, evincere vincoli paesaggistici e urbanistici, individuare le particelle catastali e delle superfici. Una strumento in più a supporto dei cittadini e dei professionisti. Un obiettivo che ci eravamo posti e abbiamo realizzato».

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