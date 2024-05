Il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Mura è intervenuto alla Camera dei Deputati per esprimere il cordoglio dell’intera aula per la morte dell’agente del Corpo Forestale Pietro Cabras, deceduto a 28 anni mentre cercava di spegnere un incendio nell’Oristanese.

Nel suo intervento, Mura ha detto che «Pietro Cabras ha conquistato un posto tra gli eroi contemporanei della nostra società, possa il suo sacrificio essere un esempio di dedizione al servizio, al territorio e al bene comune per tutte le future generazioni».

Il deputato oristanese ha poi chiesto un messaggio di cordoglio da parte di tutta l’aula di Montecitorio che ha accolto l’invito con favore e con un lungo applauso.

