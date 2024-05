È morto nella tarda serata di oggi Pietro Cabras, agente della Forestale di 28 anni, di Oristano, che questo pomeriggio era stato colto da un malore mentre era al lavoro su un incendio scoppiato tra Palmas Arborea e Tiria, nell’Oristanese.

Il giovane ranger si è accasciato lontano dai colleghi, che non vedendolo più si sono messi sulle sue tracce. Per le ricerche è stato chiesto il supporto dell’elicottero Poli 81 del Reparto Volo della Questura, di stanza a Oristano.

Cabras è stato trovato a poca distanza. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato disposto il trasferimento in codice rosso al Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato in Rianimazione. In serata la terribile notizia.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il malore che si è rivelato fatale: potrebbe essersi trattato di una intossicazione.

(Unioneonline/E.Fr.)

