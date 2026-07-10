È stato un grande spavento, soprattutto per le modalità della caduta al termine dell’Ardia di martedì mattina, che avrebbero potuto provocare conseguenze ben più gravi. Fortunatamente le condizioni del parroco don Maurizio Demartis non destano preoccupazione e le celebrazioni religiose, sospese per qualche giorno, riprenderanno sabato 11 luglio.

Attraverso le pagine social della Parrocchia di San Giovanni Battista, il sacerdote ha voluto ringraziare pubblicamente chi lo ha soccorso subito dopo l’incidente: «Ringrazio il personale Areus in servizio presso il Santuario e l’affettuoso e tempestivo interessamento del dottor Mocci, del dottor Monni, della dottoressa Marongiu, del dottor Canu e dell’infermiera Atzas. San Costantino possa intercedere per loro nello svolgimento del loro lavoro quotidiano a servizio della salute».

Don Maurizio ha rassicurato i fedeli spiegando che le Tac effettuate non hanno evidenziato fratture al naso, mentre è stata riscontrata una frattura del malleolo destro, che richiederà alcune settimane di recupero ma non comporta complicazioni. Il sacerdote ha rinnovato la sua gratitudine per la vicinanza ricevuta: «Ringrazio ancora per le preghiere che avevo chiesto ai fedeli».

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