Giudicato responsabile di abusi sessuali su minore, consumati ai danni di Marco Contini, ora padre Paolo e parroco della comunità cristiana di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, quando si trovava nel convento dei frati di San Francesco di Oristano. 

Per questo il  prete della diocesi di Tempio-Ampurias don Valerio Manca (da frate noto padre Emanuele), allora direttore del collegio,  è stato dimesso dallo stato clericale: non è più sacerdote. 

Questo il verdetto emessa ieri dal  tribunale ecclesiastico interdiocesano di Cagliari, riunito nella Pontificia università della santa Croce a Roma. 

A far emergere lo scandalo era stato lo stesso padre Paolo, che aveva denunciati pubblicamente gli abusi subiti in gioventù. 

