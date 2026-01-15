Pedofilia nel collegio francescano a Oristano, frate condannato dal Tribunale ecclesiasticoDon Valerio Manca riconosciuto responsabile degli abusi sessuali denunciati da padre Paolo Contini
Giudicato responsabile di abusi sessuali su minore, consumati ai danni di Marco Contini, ora padre Paolo e parroco della comunità cristiana di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, quando si trovava nel convento dei frati di San Francesco di Oristano.
Per questo il prete della diocesi di Tempio-Ampurias don Valerio Manca (da frate noto padre Emanuele), allora direttore del collegio, è stato dimesso dallo stato clericale: non è più sacerdote.
Questo il verdetto emessa ieri dal tribunale ecclesiastico interdiocesano di Cagliari, riunito nella Pontificia università della santa Croce a Roma.
A far emergere lo scandalo era stato lo stesso padre Paolo, che aveva denunciati pubblicamente gli abusi subiti in gioventù.
