Macchina organizzativa al lavoro a Paulilatino per l'organizzazione di "Atobios de carrasegae", il carnevale della tradizione.

Andrà in scena il prossimo il 7 febbraio. Un evento molto atteso, capace di richiamare turisti e visitatori da diversi centri dell’Isola. Entrano quindi nel vivo i preparativi per la kermesse che vede in prima fila l’associazione Pro festa di Paulilatino, presieduta da Raffaela Putzolu, che afferma: “Dopo il grande successo dello scorso anno, siamo molto emozionati e non vediamo l’ora che arrivi il 7 febbraio per accogliere a Paulilatino coloro che verranno a farci compagnia in questa nuova edizione”.

Paulilatino, a partire dalle 15, ospiterà le maschere del carnevale tradizionale dell’Isola. In particolare il 7 febbraio ci saranno Mamuthones e Issohadores in arrivo da Mamoiada Boes e Merdules (associazione culturale Betzos) da Ottana, Is arestes e s’urtzu pretistu da Sorgono, S’Accabadora pianalzesa da Sagama. Ed ancora: Janas da Gergei, Su sennoreddu e sos de s’iscusorzu in arrivo da Teti, S’ainu orriadore da Scano, Sos Corriolos da Neoneli.

A chiudere la sfilata saranno i padroni di casa: Sos Corrajos di Paulilatino. Conclusa la sfilata delle maschere spazio ai balli e alla musica con il gruppo Fantasias de ballos.

