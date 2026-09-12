Marrubiu, auto in fiamme nella notte: intervengono i vigili del fuocoIndagini in corso, non si esclude l’ipotesi dell’atto intimidatorio
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Auto distrutta dalle fiamme la notte scorsa a Marrubiu. A dare l’allarme intorno alle 4 del mattino sono stati alcuni residenti che si sono accorti del rogo. In pochi minuti le rispettive hanno avvolto una Peugeot.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Oristano, che ha rapidamente domato l’incendio impedendo che il rogo si propagasse alle altre auto nelle vicinanze.
Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Al momento non di esclude alcuna ipotesi nemmeno quella di un atto intimidatorio.