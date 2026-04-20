L’autovelox notato solo all’ultimo momento. La frenata improvvisa del conducente di un’utilitaria, nella speranza di non essere sorpreso oltre il limite di velocità ma, quasi inevitabile, c’è stata una carambola fra auto.

Rocambolesco tamponamento questa mattina lungo la Statale 131 all’altezza di Santa Cristina, nel territorio di Paulilatino. Due auto si scontrate con violenza quando il conducente del veicolo che viaggiava in direzione Cagliari ha visto all’improvviso la pattuglia della Polizia stradale con l’autovelox sistemato in una piazzola di sosta.

L'automobilista ha inchiodato, una frenata brusca che ha innescato il tamponamento. Immediato l’intervento degli agenti della Stradale, subito è stato allertato il 118, dai primi riscontri sembra che il conducente non abbia riportato gravi conseguenze.

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