«AAA comparse cercansi».

L’appello è di Giorgia Puliga, talentuosa studentessa oristanese che tra un mese completerà il suo percorso di studi all’Accademia delle Belle Arti di Roma. Nella tesi di laurea ha scelto di raccontare la sua terra attraverso un cortometraggio.

«La storia sarà in parte ambientata nel magnifico Teatro Grazia Deledda di Paulilatino - spiega - ho bisogno di quante più comparse possibili per ricreare il pubblico in platea».

L’appuntamento è per giovedì prossimo alle 16.30 nell’edificio di via Roma. «Sarà l’occasione per trascorrere una serata diversa – aggiunge la 23enne – all’interno di un set cinematografico».

Non è la prima esperienza dietro la macchina da presa per Giorgia Puliga che, nel 2021, ha firmato il cortometraggio di successo “La Venere di Milis”.

Alla pellicola, proiettata in tutto il mondo nell’ambito della Rassegna Visioni Sarde (che farà tappa prossimamente anche a Città del Capo, Tokyo, Dublino, Istanbul e Losanna) ha partecipato l’attore pluripremiato Angelo Orlando.

